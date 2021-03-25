Шойгу анонсировал создание нового полка ВДВ в Крыму

В этом году в Пскове планируется развернуть третий десантно-штурмовой полк, а 56-ю десантно-штурмовую бригаду переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

На данный момент пункт дислокации 56-й бригады находится в городе Камышин в Волгоградской области. В Феодосии расположен десантно-штурмовой батальон ВДВ.

Ранее в Крыму прошли масштабные учения Воздушно-десантных войск. На этих учениях сотни десантников и БМД-2 высадились с транспортных Ил-76. Они захватили аэродром условного противника и расчистили плацдарм для высадки морского десанта.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций. В том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.