Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Шойгу анонсировал создание нового полка ВДВ в Крыму

Андрей Аркадьев
14:29 25.03.2021
На данный момент пункт дислокации 56-й бригады находится в городе Камышин в Волгоградской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В этом году в Пскове планируется развернуть третий десантно-штурмовой полк, а 56-ю десантно-штурмовую бригаду переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

На данный момент пункт дислокации 56-й бригады находится в городе Камышин в Волгоградской области. В Феодосии расположен десантно-штурмовой батальон ВДВ.

Ранее в Крыму прошли масштабные учения Воздушно-десантных войск. На этих учениях сотни десантников и БМД-2 высадились с транспортных Ил-76. Они захватили аэродром условного противника и расчистили плацдарм для высадки морского десанта.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций. В том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:10 В стране и мире
Неизвестный захватил самолет в Мавритании и угрожает взорвать его
13:07 В стране и мире
В Кремле рассказали, как Путин перенес прививку от коронавируса
12:28 Армия
Видео
Шойгу: на учениях «Запад-2021» впервые десантируют с воздуха батальон на БМД-4М
11:53 Вопросы истории
Видео
«Бессмертный полк» в этом году готовится как в очном, так и в онлайн-формате
10:36 Армия
Видео
«Терминаторы» и «Аллигаторы» в небе: первая тренировка воздушного парада в честь 76-летия Победы прошла в Хабаровске
Популярное
Популярное
Видео
Байден на встрече в Белом доме забыл, к кому обращается
Видео
Снежная гроза: кадры удивительного природного явления в Чите
В недрах Земли оказалась скрыта древняя планета
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Видео
Шалость не удалась: в Москве задержаны угнавшие ради шутки иномарку пранкеры
Генетики нашли способ отучить комаров пить человеческую кровь
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.