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Гром стрельбы и грязевые заезды: мотострелки ЮВО соревнуются в отборочных конкурса «Суворовский натиск»

Тимур Шерзад
15:00 25.03.2021
В этом году с техникой дела обстоят по-новому - наряду с боевыми машинами пехоты БМП-2 соревнуются и более современные БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне Прудбой под Волгоградом мотострелки Южного военного округа борются на окружном этапе конкурса АрМИ-2021 «Суворовский натиск». 

На данный момент завершен этап со стрельбой из вооружения бронетехники и преодолением естественных и искусственных препятствий, расположенных на маршруте - всего последних было 11. Что же до мишеней, то они имитировали бронетехнику, вертолеты и пехотный противотанковый расчет условного противника. 

В этом году с техникой дела обстоят по-новому - наряду с боевыми машинами пехоты БМП-2 соревнуются и более современные БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. Последние и открыли этап, пройдя трассу первыми. 

Теперь участникам предстоит эстафета мотострелковых взводов. Взвод, что покажет лучший результат по итогом всех этапов, отправится на всеармейский этап «Суворовского натиска». Окружной этап конкурса завершится в субботу, 27 марта. 

Всего на окружном этапе задействовано около 100 военнослужащих, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, в Крыму и Ставропольском крае, а также в Северном Кавказе. 

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