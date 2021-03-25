Гром стрельбы и грязевые заезды: мотострелки ЮВО соревнуются в отборочных конкурса «Суворовский натиск»

На полигоне Прудбой под Волгоградом мотострелки Южного военного округа борются на окружном этапе конкурса АрМИ-2021 «Суворовский натиск».

На данный момент завершен этап со стрельбой из вооружения бронетехники и преодолением естественных и искусственных препятствий, расположенных на маршруте - всего последних было 11. Что же до мишеней, то они имитировали бронетехнику, вертолеты и пехотный противотанковый расчет условного противника.

В этом году с техникой дела обстоят по-новому - наряду с боевыми машинами пехоты БМП-2 соревнуются и более современные БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. Последние и открыли этап, пройдя трассу первыми.

Теперь участникам предстоит эстафета мотострелковых взводов. Взвод, что покажет лучший результат по итогом всех этапов, отправится на всеармейский этап «Суворовского натиска». Окружной этап конкурса завершится в субботу, 27 марта.

Всего на окружном этапе задействовано около 100 военнослужащих, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, в Крыму и Ставропольском крае, а также в Северном Кавказе.