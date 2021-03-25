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Дело задержанного с наркотиками Тимы Белорусских направлено в суд

Анна Назайкина
13:04 25.03.2021
анее в отношении артиста было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные без цели сбыта изготовление, приобретение, хранение наркотических средств».
Дело задержанного с наркотиками Тимы Белорусских направлено в суд
© Фото: belorusskih, ВКонтакте
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Дело против исполнителя и автора песен Тимы Белорусских и его знакомого, обвиняемых в обороте наркотиков без цели сбыта, было направлено в суд, они признали вину. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.

«Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого, которым инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ...Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме», - говорится на сайте ведомства.

Таким образом, в соответствии с белорусским законодательством, певцу грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Тима Белорусских был задержан с наркотиками 6 января в одном из клубов Минска. Как сообщали в СК, при обыске 22-летнего молодого человека сотрудниками милиции было обнаружено 0,4 грамма гашиша, а также амфетамин массой 0,0375 грамма.

В отношении артиста было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные без цели сбыта изготовление, приобретение, хранение наркотических средств».

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