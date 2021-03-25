Шойгу назвал число населенных пунктов, в которых 9 мая пройдут торжественные парады

Помимо Москвы, военные парады в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоятся еще в 27-ми городах страны. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, открывая заседание коллегии Минобороны.

«В них примет участие более 47 тысяч человек, порядка тысячи шестисот единиц военной техники и более двухсот воздушных судов. Торжественные мероприятия, посвященные Великой Победе, пройдут в трехстах семидесяти семи городах и населенных пунктах», - заявил Шойгу.

На военном параде в Москве 9 мая планируется задействовать более 12,5 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов. В состав механизированной колонны включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники, добавил глава оборонного ведомства.