Шойгу: Россия укрепляет оборону Дальнего Востока

Сергей Шойгу рассказал, какие меры предпринимаются по усилению обороны восточных рубежей России в связи с сохранением потенциальных очагов напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Министр сделал это на заседании коллегии Минобороны России.

«С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4, на острове Сахалин – на системах С-400, на Чукотке – высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. В целом это обеспечило надежное прикрытие наших дальневосточных рубежей – от Чукотского до Японского морей», - отметил глава оборонного ведомства.

Кроме того, впервые отработаны вопросы оперативного развертывания группировки Тихоокеанского флота на Чукотском направлении, что позволит быстро прикрыть Северный морской путь.

Шойгу добавил, что активно продолжается переоснащение войск Восточного военного округа. В 2020 году они получили более 900 единиц современной и модернизированной техники, включая самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, зенитные ракетные системы С-400, бронетранспортеры БТР-82АМ, а также многое другое.

«Пятый год подряд танковые экипажи Восточного военного округа становятся победителями Армейских международных игр», - вспомнил министр и спортивные успехи округа.

Шойгу вспомнил и про заслуги военнослужащих ВВО и в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он привел в пример мощный циклон, обрушившийся на Приморье в прошлом году - тогда было сформировано 17 сводных отрядов из 500 человек и 86 единиц техники. Тогда от завалов удалось очистить 165 километров дорог. А развернутые 18 полевых кухонь смогли накормить местных жителей 32 тысячи раз.