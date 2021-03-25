Шойгу заявил, что доля современных вооружений в ВДВ приблизилась к 72%

Доля современных вооружений в Воздушно-десантных войсках достигла почти 72%, до конца года ВДВ получат еще два батальонных комплекта модернизированных боевых машин десанта, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Продолжаются поставки современного вооружения и военной техники, доля которых достигла почти 72%. В феврале в войска поступил десятый батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта. До конца года будут поставлены еще два», - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

Он отметил, что завершены государственные испытания защищенного автомобиля специального назначения «Тайфун-ВДВ».

По словам министра, укомплектованность военнослужащими по контракту составляет 72% от общей численности. Глава ведомства добавил, что с начала года совершено более 40 тысяч прыжков с парашютом, десантировано 44 единицы вооружения и военной техники.