Юристы оценили предложение запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

С помощью социальных сетей на сегодняшний день совершается большое количество преступлений, в том числе и против детей. В связи с этим является логичным сбор определенных персональных данных именно при регистрации в соцсетях. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила юрист Анастасия Кучерена.

По ее мнению, следует учитывать, что в части пятой Федерального закона «О персональных данных» говорится: содержание и объем персональных данных, которые обрабатываются, должны соответствовать заявленным целям обработки. Такие данные, конечно же, не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки, полагает специалист.

«Поэтому, по моему мнению, при пользовании обычными интернет-порталами, где гражданин полностью просматривает информацию и не вступает во взаимодействие с другими людьми такой набор персональных данных для предоставления, конечно, не нужен. А вот для социальных сетей, повторюсь, такое нововведение было бы логичным», - считает она.

Кучерена отметила, что, например, социальная сеть Instagram при блокировке аккаунтов впоследствии запрашивает фото пользователя на фоне его паспорта.

«Поэтому, в принципе, Роскомнадзор, конечно, хочет это все ввести на уровне законодательства, но при этом иностранные социальные уже внутри своей структуры давно используют практику предоставления такого формата персональных данных», - рассказала специалист.

В свою очередь юрист Максим Оленичев заявил о необходимости поиска баланса между теми мерами, которые предпринимает государство для безопасности, и тем, чтобы не вмешиваться в частную жизнь.

«В данном случае, я считаю, что это дополнительное вмешательство в частную жизнь. Мы живем в век интернета, и ограничивать доступ через паспортные данные, на мой взгляд, является излишним и необоснованным. Я считаю, что эта мера не необходима», - заявил эксперт.

Напомним, что ранее появились сообщения о том, что Роскомнадзор подготовил проект нового регулирования по обработке персональных данных, согласно которому у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров планируется запрашивать номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту.