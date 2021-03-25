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Юристы оценили предложение запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Анна Назайкина
12:43 25.03.2021
Согласно новому проекту Роскомнадзора, у новых пользователей соцсетей и мессенджеров планируется запрашивать номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту.
Юристы оценили предложение запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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С помощью социальных сетей на сегодняшний день совершается большое количество преступлений, в том числе и против детей. В связи с этим является логичным сбор определенных персональных данных именно при регистрации в соцсетях. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила юрист Анастасия Кучерена.

По ее мнению, следует учитывать, что в части пятой Федерального закона «О персональных данных» говорится: содержание и объем персональных данных, которые обрабатываются, должны соответствовать заявленным целям обработки. Такие данные, конечно же, не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки, полагает специалист.

«Поэтому, по моему мнению, при пользовании обычными интернет-порталами, где гражданин полностью просматривает информацию и не вступает во взаимодействие с другими людьми  такой набор персональных данных для предоставления, конечно, не нужен.  А вот для социальных сетей, повторюсь, такое нововведение было бы логичным», -  считает она.

Кучерена отметила, что, например, социальная сеть Instagram при блокировке аккаунтов впоследствии запрашивает фото пользователя на фоне его паспорта.

«Поэтому, в принципе, Роскомнадзор, конечно, хочет это все ввести на уровне законодательства, но при этом иностранные социальные уже внутри своей структуры давно используют практику предоставления  такого формата персональных данных», - рассказала специалист.  

В свою очередь юрист Максим Оленичев заявил о необходимости поиска баланса между теми мерами, которые предпринимает государство для безопасности, и тем, чтобы  не вмешиваться в частную жизнь.

«В данном случае, я считаю, что это дополнительное вмешательство в частную жизнь. Мы живем в век интернета, и ограничивать доступ через паспортные данные, на мой взгляд, является излишним и необоснованным. Я считаю, что эта мера не необходима», - заявил эксперт.

Напомним, что ранее появились сообщения о том, что Роскомнадзор подготовил проект нового регулирования по обработке персональных данных, согласно которому у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров планируется запрашивать номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту.

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