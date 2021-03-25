Шойгу: на учениях «Запад-2021» впервые десантируют с воздуха батальон на БМД-4М

Сергей Шойгу открыл некоторые детали воздушно-десантного аспекта предстоящих в этом году стратегических учений «Запад-2021». Он сделал это на заседании коллегии Миноброны России.

«В ходе этого учения впервые будет осуществлена выброска парашютно-десантного батальона на БМД-4М с применением современных средств десантирования», - сказал Шойгу.

Всего в 2021 году в Воздушно-десантных войсках планируют провести более 2,5 тысячи мероприятий. Некоторые из них будут иметь прямое отношение к подготовке к учению «Запад-2021».