Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Поющий шиномонтажник из Челябинска рассказал о своих сценических мечтах

Ян Брацкий
12:22 25.03.2021
Ролики простого рабочего в TikTok набирают миллионы просмотров, а сам он мечтает о большой сцене.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Шиномонтажник из Челябинска покоряет сердца пользователей социальной сети TikTok. Альберт Галимов исполняет русские народные песни и размещает короткие видеоролики в Сети. Чистый и сильный голос певца уже принес ему популярность в родном Челябинске, и теперь мужчина мечтает о большой сцене. В разговоре со «Звездой» он признался, что стремился на сцену с детства.

«Я мечтал стать артистом, быть на сцене. Был склонен к этому с малых лет, но у родителей не было возможности. Я вырос в деревне, там и занимался самодеятельностью. С 14 лет начал заниматься пением и перепевать популярных в те годы артистов. Потом учился в Челябинском колледже культуры. Это было в 2009-м, а после поехал в институт в Казань, но по семейным обстоятельствам пришлось отказаться от этой идеи», - рассказал Галимов.

В шиномонтажной мастерской исполнитель оказался случайно, попав под сокращение на заводе. Чтобы обеспечивать семью, Альберт был вынужден отложить исполнение заветного желания. Так начался его творческий пусть в Сети.

«Коллега по работе уговорил меня снять видео и выложить его. Я думал, что в таком грязном виде ничего не получится, но он уговорил меня. Одно видео выложил, вечером заметил результат, начали меня поддерживать, и так я завоевал репутацию в TikTok. Я шел к своей цели в жизни, но так получилось, что возможности проявить себя на сцене не было», - сожалеет артист.

Ролики Альберта собирают миллионы просмотров. Он рассчитывает, что продюсеры различных шоу талантов обратят внимание на одаренного рабочего.

@userxjbfzoc6l3

Оренбургский пуховый платок

♬ оригинальный звук - Альберт Галимов

«Я очень рад, что меня узнают, это очень приятно. Я заметил, что люди хорошо обо мне отзываются. Я им благодарен и думаю, что эти люди меня поддержат, и, может, дальше мои творческие данные проявятся. Я хотел бы зарабатывать творчеством. Уверен, что еще не все потеряно. Может найдутся спонсоры или продюсеры. Я буду рад с ними сотрудничать», - сказал певец.

А пока до концертных залов и аншлагов далеко, Альберт трудится на двух работах. Талант не унывает и продолжает исполнять свои песни и ждать своего счастливого часа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:07 В стране и мире
В Кремле рассказали, как Путин перенес прививку от коронавируса
12:28 Армия
Видео
Шойгу: на учениях «Запад-2021» впервые десантируют с воздуха батальон на БМД-4М
11:53 Вопросы истории
Видео
«Бессмертный полк» в этом году готовится как в очном, так и в онлайн-формате
10:36 Армия
Видео
«Терминаторы» и «Аллигаторы» в небе: первая тренировка воздушного парада в честь 76-летия Победы прошла в Хабаровске
10:02 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания бывшего боевика из банды Басаева в Москве
Популярное
Популярное
Премьер Канады Трюдо оценил реакцию Путина на слова Байдена
Видео
Снежная гроза: кадры удивительного природного явления в Чите
В недрах Земли оказалась скрыта древняя планета
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Видео
Шалость не удалась: в Москве задержаны угнавшие ради шутки иномарку пранкеры
Генетики нашли способ отучить комаров пить человеческую кровь
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.