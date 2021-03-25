Поющий шиномонтажник из Челябинска рассказал о своих сценических мечтах

Шиномонтажник из Челябинска покоряет сердца пользователей социальной сети TikTok. Альберт Галимов исполняет русские народные песни и размещает короткие видеоролики в Сети. Чистый и сильный голос певца уже принес ему популярность в родном Челябинске, и теперь мужчина мечтает о большой сцене. В разговоре со «Звездой» он признался, что стремился на сцену с детства.

«Я мечтал стать артистом, быть на сцене. Был склонен к этому с малых лет, но у родителей не было возможности. Я вырос в деревне, там и занимался самодеятельностью. С 14 лет начал заниматься пением и перепевать популярных в те годы артистов. Потом учился в Челябинском колледже культуры. Это было в 2009-м, а после поехал в институт в Казань, но по семейным обстоятельствам пришлось отказаться от этой идеи», - рассказал Галимов.

В шиномонтажной мастерской исполнитель оказался случайно, попав под сокращение на заводе. Чтобы обеспечивать семью, Альберт был вынужден отложить исполнение заветного желания. Так начался его творческий пусть в Сети.

«Коллега по работе уговорил меня снять видео и выложить его. Я думал, что в таком грязном виде ничего не получится, но он уговорил меня. Одно видео выложил, вечером заметил результат, начали меня поддерживать, и так я завоевал репутацию в TikTok. Я шел к своей цели в жизни, но так получилось, что возможности проявить себя на сцене не было», - сожалеет артист.

Ролики Альберта собирают миллионы просмотров. Он рассчитывает, что продюсеры различных шоу талантов обратят внимание на одаренного рабочего.

@userxjbfzoc6l3 Оренбургский пуховый платок ♬ оригинальный звук - Альберт Галимов «Я очень рад, что меня узнают, это очень приятно. Я заметил, что люди хорошо обо мне отзываются. Я им благодарен и думаю, что эти люди меня поддержат, и, может, дальше мои творческие данные проявятся. Я хотел бы зарабатывать творчеством. Уверен, что еще не все потеряно. Может найдутся спонсоры или продюсеры. Я буду рад с ними сотрудничать», - сказал певец.

А пока до концертных залов и аншлагов далеко, Альберт трудится на двух работах. Талант не унывает и продолжает исполнять свои песни и ждать своего счастливого часа.