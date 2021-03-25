Австрия выдала России бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Генпрокуратуре РФ удалось добиться выдачи из Австрии бывшего директора департамента управления имуществом Минкультуры РФ Бориса Мазо, который обвиняется в хищении более 900 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию Эрмитажа.

«По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова с федеральным министерством юстиции Австрийской Республики организовано тесное взаимодействие с целью положительного разрешения вопроса о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Бориса Мазо. Он обвиняется в совершении преступления… мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере. Сегодня в сопровождении спецконвоя Борис Мазо будет доставлен в Москву», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Генпрокуратура РФ направила запрос о выдаче Мазо в Австрию 7 декабря 2018 года. В октябре 2019 года запрос был удовлетворен, однако решение было не раз обжаловано защитой бывшего чиновника.