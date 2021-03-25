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Перебрасывая мост: российско-белорусские десантники провели колонну через водную преграду под Могилевом

Тимур Шерзад
11:29 25.03.2021
Колонны прикрывали 4 бронетранспортера БТР-80 и около четырех десятков человек. Группа была высажена на другой берег посадочным способом с задачей противодействия диверсионным группам условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На белорусском полигоне Осиповичский в Могилевской области российские и белорусские десантники сопроводили автомобильную колонну и провели ее через водную преграду. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. 

На данный момент завершен второй этап совместного российско-белорусского батальонного тактического учения. Совместный усиленный парашютно-десантный батальон отрабатывал сопровождение колонн. 

На пути тыловой колонны лежал мелиоративный канал. Мост через воду, согласно замыслу учений, был разрушен условным противником. Преодолеть преграду шириной 16 метров помог тяжелый механизированный мост ТММ-3, который развернули белорусские военные инженеры. 

Колонны прикрывали 4 бронетранспортера БТР-80 и около четырех десятков человек. Группа была высажена на другой берег посадочным способом с задачей противодействия диверсионным группам условного противника. Переправа прикрывалась с воздуха вертолетом Ми-8МТ. 

На третьем этапе десантникам предстоит удерживать назначенный рубеж - это будет подразумевать боевую стрельбу. Также им надо будет десантироваться в назначенный район из самолета военно-транспортной авиации Ил-76МД. 

Всего во втором этапе было задействовано более четырехсот российских и белорусских десантников, 35 единиц бронетехники, 25 автомобилей, 8 минометных расчетов, 2 вертолета Ми-8 и один расчет беспилотников.  

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