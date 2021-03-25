Артиллерийские удары: корабли ТОФ уничтожили «противника» на камчатских берегах
Береговые цели имитировали укрепленные огневые точки, технику и личный состав условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Артиллерийские удары по береговым целям нанесли боевые корабли Тихоокеанского флота на Камчатке.
Малый ракетный корабль «Разлив», малые противолодочные корабли «Усть-Илимск», МПК-82 и МПК-107 из акватории Авачинского залива вели огонь из артустановок с дистанций до семи километров.
По замыслу учений, цели на берегу - это укрепленные огневые точки, техника и личный состав условного противника. Объективный контроль результатов осуществлялся с помощью беспилотников «Орлан-10».