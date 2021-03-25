Мишустин провел встречу с принцем Чарльзом

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин коротко побеседовал с принцем Уэльским Чарльзом. Оба приняли участие в военном параде в Афинах по случаю Дня независимости.

Встреча Мишустина и Чарльза состоялась на площади Синтагма. Мишустин прибыл на место раньше принца, и тот подошел к нему для разговора. В Греции в эти дни проходят торжественные мероприятия по случаю 200-летия начала освободительной революции 1821-1829 годов.

На торжества были приглашены представители стран, оказавших существенную поддержку Афинам в борьбе за свободу и независимость. Помимо России это Великобритания и Франция.