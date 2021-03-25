Координационные штабы РФ и Сирии: США ведут политику против народа САР с целью «удушения» страны

США и их союзники организовали и ведут политику недальновидных жестких ограничительных мер против остановившего международный терроризм народа Сирии, преследуя цель по экономическому «удушению» страны и ее изоляции на международной арене. Об этом сообщается в совместном заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа.

В документе говорится, что тяжелейшее экономическое положение ведет к замедлению процессов возвращения граждан, восстановления жизненно важной инфраструктуры в республике.

«Все это свидетельствует о применении отдельными западными странами политики двойных стандартов, ложном использовании прав человека и гуманитарных принципов в своих интересах, что идет вразрез с Уставом Организации Объединенных Наций. При этом нанесенный американцами и их сателлитами ущерб сирийскому государству ведет к гуманитарной катастрофе, которая может вызвать новый миграционный кризис», - говорится в сообщении.

По данным Международного комитета Красного Креста, в настоящее время возросло количество сирийских граждан, нуждающихся в помощи, а США и западные страны не признают ответственность за эту катастрофу, подчеркивается в заявлении.

«Вызывает серьезную озабоченность, что такое положение дел в Сирии сложилось в преддверии пятого по счету саммита Евросоюза в Брюсселе. Форум, который призван организовывать действенные меры гуманитарного содействия бедствующему народу, проводится без участия представителей сирийского правительства и фактически используется в качестве площадки для выработки очередных санкционных ограничений. В то же время представители Европейского союза, продолжая констатировать свою приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности сирийского государства, "закрывают глаза" на незаконную оккупацию его территории и расхищение национальных богатств, осуществляемых США и их союзниками», - отмечается в документе.

Межведомственные координационные штабы России и Сирии назвали абсолютно бесполезным проведение Европейских конференций по вопросам Сирии без сирийского участия и призвали вместо этого прекратить политизировать ситуацию в стране, остановить политику односторонних недальновидных жестких ограничительных мер и сосредоточить свои усилия на оказании реальной помощи сирийскому народу.

В документе сказано, что именно незаконная оккупация сирийских территорий военными контингентами западных стран, их дестабилизирующая деятельность и незаконная санкционная политика требуют первостепенного внимания со стороны всего мирового сообщества, так как именно они осложняют процесс восстановления единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства.