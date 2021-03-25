Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

Координационные штабы РФ и Сирии: США ведут политику против народа САР с целью «удушения» страны

Андрей Аркадьев
11:00 25.03.2021
Благодаря проделанной работе штабов в места избранного проживания вернулись более 2,2 миллиона сирийцев.
Координационные штабы РФ и Сирии: США ведут политику против народа САР с целью «удушения» страны
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa. Globallookpress
Читайте нас на:

США и их союзники организовали и ведут политику недальновидных жестких ограничительных мер против остановившего международный терроризм народа Сирии, преследуя цель по экономическому «удушению» страны и ее изоляции на международной арене. Об этом сообщается в совместном заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа.

В документе говорится, что тяжелейшее экономическое положение ведет к замедлению процессов возвращения граждан, восстановления жизненно важной инфраструктуры в республике.

«Все это свидетельствует о применении отдельными западными странами политики двойных стандартов, ложном использовании прав человека и гуманитарных принципов в своих интересах, что идет вразрез с Уставом Организации Объединенных Наций. При этом нанесенный американцами и их сателлитами ущерб сирийскому государству ведет к гуманитарной катастрофе, которая может вызвать новый миграционный кризис», - говорится в сообщении.

По данным Международного комитета Красного Креста, в настоящее время возросло количество сирийских граждан, нуждающихся в помощи, а США и западные страны не признают ответственность за эту катастрофу, подчеркивается в заявлении.

«Вызывает серьезную озабоченность, что такое положение дел в Сирии сложилось в преддверии пятого по счету саммита Евросоюза в Брюсселе. Форум, который призван организовывать действенные меры гуманитарного содействия бедствующему народу, проводится без участия представителей сирийского правительства и фактически используется в качестве площадки для выработки очередных санкционных ограничений. В то же время представители Европейского союза, продолжая констатировать свою приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности сирийского государства, "закрывают глаза" на незаконную оккупацию его территории и расхищение национальных богатств, осуществляемых США и их союзниками», - отмечается в документе.

Межведомственные координационные штабы России и Сирии назвали абсолютно бесполезным проведение Европейских конференций по вопросам Сирии без сирийского участия и призвали вместо этого прекратить политизировать ситуацию в стране, остановить политику односторонних недальновидных жестких ограничительных мер и сосредоточить свои усилия на оказании реальной помощи сирийскому народу.

В документе сказано, что именно незаконная оккупация сирийских территорий военными контингентами западных стран, их дестабилизирующая деятельность и незаконная санкционная политика требуют первостепенного внимания со стороны всего мирового сообщества, так как именно они осложняют процесс восстановления единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:53 Вопросы истории
«Бессмертный полк» в этом году готовится как в очном, так и в онлайн-формате
10:36 Армия
Видео
«Терминаторы» и «Аллигаторы» в небе: первая тренировка воздушного парада в честь 76-летия Победы прошла в Хабаровске
10:02 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания бывшего боевика из банды Басаева в Москве
08:37 Армия
Видео
Шаг в бездну: иностранные курсанты Новосибирского ВВКУ впервые прыгнули с парашютом
06:07 В стране и мире
Видео
Ракета «Союз-2.1Б» со спутниками связи OneWeb успешно стартовала с космодрома Восточный
Популярное
Популярное
Премьер Канады Трюдо оценил реакцию Путина на слова Байдена
Видео
Снежная гроза: кадры удивительного природного явления в Чите
В недрах Земли оказалась скрыта древняя планета
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Видео
Шалость не удалась: в Москве задержаны угнавшие ради шутки иномарку пранкеры
Генетики нашли способ отучить комаров пить человеческую кровь
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.