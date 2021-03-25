Дым и пламя: расчеты С-400 провели успешные пуски в Поволжье

В Астраханских степях на полигоне Ашулук дивизионы зенитных ракетных систем С-400 уничтожили несколько целей - безошибочно. За «триумфальными» пусками следили сразу 10 камер нашего телеканала, а Константин Исаев находился в нескольких десятках метрах от пусковой установки. Сейчас он поделится впечалениями и расскажет, почему работа «Триумфов» похожа на охоту.

Триумфальное выступление. Так обычно говорят про спортсменов или артистов. Но в Астраханских степях на полигоне Ашулук сегодня так работает дивизион зенитно-ракетных систем С-400.

«Есть пуск! Ракеты уходят в небо. А с учетом того, что сегодня стреляют сразу 2 дивизиона С-400 — это значит, что на высоте до 40 километров и в радиусе до 400 километров любая цель будет абсолютно точно и гарантировано уничтожена», - рассказал корреспондент Константин Исаев.

Это первые стрельбы на новых пусковых установках одного из полков ПВО Центрального военного округа. Роман Мифтиев до этой астраханской командировки досконально изучил системы предыдущего поколения — С-300. А сегодня сразу боевая работа и на самых современных зенитно-ракетных системах ПВО страны.

«Важно понимать, что нажатие кнопки, улет дорогой ракеты — это все очень здорово, но у каждой ракеты есть своя цель — это защитить обороняемый объект, и она не должна храниться на складах, она должна выполнять свою работу. В принципе, понимание этого и дает ключ к успеху. Запустить, выполнить задачу», - поделился начальник отделения боевого управления зенитно-ракетного дивизиона Роман Мифтиев.

Сразу после пусков боевые расчеты должны максимально быстро покинуть точку стрельб, и здесь вступает в силу небольшая военная хитрость. Ну, как сказать небольшая. На самом деле, она просто огромная, надувная. И, пока это все надувается, основная колонна уже выдвигается на новую точку развертывания.

Район стрельб систем С-400 охраняют комплексы ПВО ближнего радиуса действия «Панцирь-С1». Кроме того, сразу после старта колонны, по всему периметру срабатывают маскировочные средства — сквозь дым не то что с разведывательного беспилотника — даже со спутника не будет видно перемещения«Триумфов».

Новая точка — и снова подготовка к пуску. Кстати, смена освещения на командном пункте - обычная картина, но вовсе не обязательная. Это дело привычки, кому-то удобнее работать при мягком свете, кому-то по душе почти космические сине-фиолетовые тона. Ну, а дальше уже включается что-то на подобии инстинкта охотника.

Сегодня системы С-400 поразили сразу три совершенно разные по характеристикам цели: баллистическую, высотную и низколетящую. Но на этом точку в своей работе расчетам ЗРС «Триумф» ставить еще рано. Впереди заключительный этап учений — передислокация полка на место штатного боевого дежурства.