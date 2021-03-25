Дзюба вышел на второе месте в списке лучших бомбардиров в РФ после гола в ворота Мальты

Российский футболист Артем Дзюба обошел Владимира Бесчастных и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной РФ. Спортсмен отличился в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре против команды Мальты.

Встреча между сборными Мальты и РФ проходит в мальтийском Та-Кали. Российский футболист отличился на 23-й минуте. Этот мяч стал первым в игре и первым для сборной России в квалификации ЧМ-2022, передает РИА Новости Спорт.

Ранее стал известен состав сборной России по футболу для участия в отборочных матчах на ЧМ-2022. Среди нападающих в состав вошли Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»). В составе защитников значатся Юрий Жирков («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак») и другие футболисты.