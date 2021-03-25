Радикалы разрушили памятный знак дружбы Украины и РФ в Харьковской области

Радикалы разрушили восстановленный ранее памятный знак дружбы РФ и Украины в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Ранее депутаты и члены украинской организации «Патриоты за жизнь» восстановили разрушенный вандалами памятный знак дружбы двух народов. Он был установлен в честь единения двух народов на Переяславской Раде 1654 года.

«Уже через несколько часов представители национал-радикальных организаций под покровом темноты трусливо уничтожили восстановленный памятный знак», - сказано в заявлении на сайте партии.

Глава Харьковской городской организации «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Андрей Лесик также отметил, что «человечество прошло долгий путь от дикости через варварство к цивилизации», но поступок вандалов показал, что «сегодня мы возвращаемся обратно».