Вакцинация под открытым небом: как борются с полиомиелитом в разрушенном боевиками Алеппо

Укол от полиомиелита совсем не болезненный и большинство детей даже не успевают отреагировать на инъекцию. В недавно открытой поликлинике в сирийском Алеппо родители выстраиваются в очередь, чтобы вакцинировать своих детей.

«Я пришла с дочерью на прививку. Очередь довольно большая, но мы подождем. Во время войны вакцину было не достать, а сейчас государство делает прививку бесплатно», - рассказывает жительница Алеппо Хадижа Абдулла.

​Вакцинация, говорят сирийские медики, самый надежный способ не допустить распространения полиомиелита. Лекарственного препарата, которым можно было бы лечить это заболевание, в арабской республике нет. Согласно государственной программе, привить планируется каждого ребенка.

​«Во время боевых действий многие медицинские центры были закрыты, а сейчас они снова открываются, и мы постараемся, чтобы все дети были обеспечены вакциной от полиомиелита. Сначала врач осматривает ребенка, затем он проходит на вакцинацию», - поясняет начальник центра вакцинации в Алеппо доктор Салах Аджин.

Процесс восстановление медицинских учреждений, больниц и поликлиник крайне сложный и продолжительный. В результате боев в Алеппо большинство из них разрушены до основания. Но даже там, где еще нет полноценных поликлиник, вакцинация не отменена. Прививки делают прямо на улице. Главное, чтобы ребенок приобрел иммунитет к страшной болезни.

Многие родители слышали о вакцинации, но куда идти в разрушенных кварталах просто не знают. Медики в прямом смысле слова пошли на встречу местным жителям. Пациентов тоже осматривают прямо под открытым небом.

«Мы ходим по улицам, где нет медицинских центров и людям трудно до них добраться. Мы оповещаем людей, и делаем прививку прямо на улице детям от одного года до пяти» - говорит руководитель уличной вакцинации Хайсан Таха.

Власти провинции заявляют, что вакцина есть уже во всех поликлиниках. Сам препарат безопасный и эффективный. Вакцинация против полиомиелита с этого года в Сирии стала обязательной. Минздрав арабской республики включил ее в календарь сезонных профилактических прививок. Массовую вакцинацию детей сирийские медики планируют завершить уже к началу апреля.