Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Вакцинация под открытым небом: как борются с полиомиелитом в разрушенном боевиками Алеппо

Виталий Акиньшин
00:00 25.03.2021
Прививочную кампанию сирийские медики планируют завершить уже к началу апреля.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Укол от полиомиелита совсем не болезненный и большинство детей даже не успевают отреагировать на инъекцию. В недавно открытой поликлинике в сирийском Алеппо родители выстраиваются в очередь, чтобы вакцинировать своих детей.

«Я пришла с дочерью на прививку. Очередь довольно большая, но мы подождем. Во время войны вакцину было не достать, а сейчас государство делает прививку бесплатно», - рассказывает жительница Алеппо Хадижа Абдулла.

​Вакцинация, говорят сирийские медики, самый надежный способ не допустить распространения полиомиелита. Лекарственного препарата, которым можно было бы лечить это заболевание, в арабской республике нет. Согласно государственной программе, привить планируется каждого ребенка.

​«Во время боевых действий многие медицинские центры были закрыты, а сейчас они снова открываются, и мы постараемся, чтобы все дети были обеспечены вакциной от полиомиелита. Сначала врач осматривает ребенка, затем он проходит на вакцинацию», - поясняет начальник центра вакцинации в Алеппо доктор Салах Аджин.

Процесс восстановление медицинских учреждений, больниц и поликлиник крайне сложный и продолжительный. В результате боев в Алеппо большинство из них разрушены до основания. Но даже там, где еще нет полноценных поликлиник, вакцинация не отменена. Прививки делают прямо на улице. Главное, чтобы ребенок приобрел иммунитет к страшной болезни.

Многие родители слышали о вакцинации, но куда идти в разрушенных кварталах просто не знают. Медики в прямом смысле слова пошли на встречу местным жителям. Пациентов тоже осматривают прямо под открытым небом.

«Мы ходим по улицам, где нет медицинских центров и людям трудно до них добраться. Мы оповещаем людей, и делаем прививку прямо на улице детям от одного года до пяти» - говорит руководитель уличной вакцинации Хайсан Таха.

Власти провинции заявляют, что вакцина есть уже во всех поликлиниках. Сам препарат безопасный и эффективный. Вакцинация против полиомиелита с этого года в Сирии стала обязательной. Минздрав арабской республики включил ее в календарь сезонных профилактических прививок. Массовую вакцинацию детей сирийские медики планируют завершить уже к началу апреля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:42 В стране и мире
Видео
Маленькое условие большой победы: почему только массовая вакцинация позволит справиться с пандемией COVID-19
19:34 Армия
Видео
Дождь, туман и грязь: в каких условиях проходит подготовка модифицированных Т-72Б3 и Т-90 к «Танковому биатлону»
18:26 Армия
В Минобороны объяснили отмену старого приказа о рассекречивании документов ВОВ
21:07 Армия
Видео
Сборник рассказов Сергея Шойгу номинирован на две литературные премии
17:11 В стране и мире
Видео
«Не сработали тормоза»: подозреваемый в смертельном ДТП в Москве объяснил причины аварии
Популярное
Популярное
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
«Байден даже не смог бы забраться в машину»: китайцы восхитились ловкостью Путина при управлении вездеходом в тайге
Самолет МС-21 прилетел в Архангельск для прохождения испытаний на обледенение
В недрах Земли оказалась скрыта древняя планета
Видео
Шалость не удалась: в Москве задержаны угнавшие ради шутки иномарку пранкеры
Генетики нашли способ отучить комаров пить человеческую кровь
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.