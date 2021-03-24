Высший пилотаж: в Бразилии самолет посадили без шасси

В бразильском муниципалитете Жи-Парана в штате Рондония самолет совершил посадку без шасси. Воздушное судно принадлежало сенатору Акиру Маркосу Гургачу. Об этом сообщает авиационный реестр RAB Национального агентства гражданской авиации ANAC.

Еще в воздухе пилот понял, что стойки шасси по какой-то причине не выходят, сообщил об этом на ближайший аэродром и запросил помощи. Там провели все необходимые в таких случаях работы - полили полосу водой, уложили специальное покрытие, подогнали пожарные машины на случай возгорания воздушного судна. Пилоту удалось успешно приземлить самолет на «брюхо».

Как сообщается, помощь спасателей не понадобилась, пострадавших в результате происшествия нет.