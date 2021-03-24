ФСБ задержала готовящего нападение на школу лицеиста в Сочи

Сотрудники ФСБ задержали лицеиста, который готовил нападение на одну из сочинских школ. До этого о своих намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение молодой человек сообщил в социальных сетях.

«Задержан учащийся одного из лицеев города Сочи, разместивший в соцсети "ВКонтакте" информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В ходе обыска в доме у юноши силовики обнаружили взрывчатку, компоненты для создания самодельной бомбы, печатные материалы о других вооруженных нападениях и прочую литературу. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.