Под завесой тайны: уникальные кадры тренировок разведчиков Балтийского флота

На полигонах в Калининградской области проходят сборы военнослужащих подразделений войсковой разведки армейского корпуса Балтийского флота. Целый месяц они будут совершенствовать свои навыки применения оружия и спецсредств. В рамках этих мероприятий боевой подготовки разведчики выполняют учебные задачи в условиях ведения наступательных и оборонительных боевых действий, в ходе которых совершенствуются навыки применения оружия и специальных технических средств разведки.

Корреспонденту «Звезды» удалось узнать некоторые секреты мастерства. Так, например, опытный старшина, который в момент съемок давал бойцам мастер-класс по укладке парашютов, определил формулу успеха просто и четко: главное - это дисциплина. Именно этого и добиваются командиры от своих подчиненных в первую очередь. Ошибки в небе при десантировании или в глубоком тылу врага при выполнении боевой задачи могут оказаться фатальными, поэтому их просто нельзя допускать. Необходимо внимательно слушать командиров, четко выполнять все указания и инструкции.

На таких сборах разведчики занимаются абсолютно всем, что входит в их круг интересов, а входить должно все. Разведчик - это специалист разносторонне развитый и подготовленный. Он должен уметь действовать автономно даже в отрыве от своего отряда, если возникнет такая необходимость. Требуется быть физически сильным и выносливым, стрелять из разных видов оружия, причем не только своего, штатного, но и любого другого, которое, может быть, в качестве трофея удастся подобрать на поле боя.

На таких сборах самые опытные делятся своими наработками, новички, а есть, конечно, и такие, учатся с нуля. Так, в составе одного из соединений армейского корпуса недавно было сформировано разведподразделение с определенными задачами, которые нужно научиться выполнять, наработать, так сказать, технику. Этим в данный момент и занимаются на полигонах. В течение месяца будут проходить эти сборы, в общей сложности задействовано в них около тысячи военнослужащих.