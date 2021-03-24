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В России выделили мутировавший южноафриканский штамм коронавируса

Светлана Иванова
08:26 24.03.2021
Специалисты в ближайшее время установят, эффективны ли против него российский вакцины.
В России выделили мутировавший южноафриканский штамм коронавируса
© Фото: Serhii Hudak, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что новый изолят SARS-CoV-2 относится к «генетической линии B.1.351».

«Полногеномное секвенирование показало помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S», - указали в Роспотребнадзоре.

Полученный вирусный изолят направили в Государственную коллекцию вирусов. В ведомстве добавили, что специалисты в ближайшее время проверят эффективность нейтрализации африканского штамма COVID-19 сыворотками перенесших коронавирусную инфекцию и привитых российскими вакцинами.

О том, что в России был обнаружен штамм B.1.351 коронавируса Роспотребнадзор сообщил 16 марта. Ряд ученых считают новый вариант COVID-19 более устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой являются справившиеся с инфекцией люди.

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