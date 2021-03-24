Армия Небо в куполах: в Костромской области более 1,5 тысяч десантников приняли участие в учениях Надежда Котормус Помимо бойцов ВДВ, военно-транспортная авиация доставила к месту проведения учений боевую технику и грузовые платформы с боеприпасами. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Костромской области в небе раскрылись более полутора тысяч белоснежных парашютов - там прошли учения десантников Ивановского гвардейского соединения ВДВ. В воздух поднялись семь самолетов Ил-76МД. Первой десантировалась рота спецназа на парашютных системах «Арбалет». Бойцы провели доразведку местности и приступили к десантированию техники. Шесть боевых машин десанта и три платформы с боеприпасами для артиллерии приземлились в точно заданном районе. Когда техника оказалась на земле, десантировались 1,5 тысячи военнослужащих. По оценкам руководства, все прошло четко и по плану. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика