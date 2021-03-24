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Эксперт назвала способ восстановиться после ожирения печени

Анна Назайкина
07:22 24.03.2021
По словам нутрициолога, показатели печеночных элементов могут улучшиться за счет правильного питания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: RitaE, Pixabay
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Нутрициолог Алена Степанова в разговоре со «Звездой» рассказала, можно ли восстановиться после ожирения печени. По словам специалиста, показатели печеночных элементов могут улучшиться за счет правильного питания.

«В моей практике есть опыт, когда приходили клиенты возраста 60-70 лет с гепатозом печени. И в результате здорового питания показатели печеночных элементов у них улучшились. И даже врачи, к которым пациенты обращались, они потом их хвалили: “Как здорово у вас изменились показатели. Что вы такого делали?”. А мы питались здоровой едой», - сказала Степанова.

Нутрициолог уточнила, что ее клиенты убирали перекусы из своего рациона, отказывались от сладких продуктов, потому что жировой гепатоз развивается на фоне чрезмерного потребления сахара. Также Степанова привела в пример историю своей клиентки.

«Ей было 70 лет. Она перестала постоянно есть, у нее стало четыре приема пищи в день без перекусов. Она говорит, что до этого постоянно ела фрукты, они дома постоянно у нее лежали на глазах. Она их просто с глаз долой убрала и исключила их на какое-то время. У нас такой эксперимент. Все на самом деле легко и просто - нужно только захотеть», - сказала специалист.

По словам Степановой, стратегия лечения зависит от стадии запущенности гепатоза печени. Однако при помощи правильного питания можно поддерживать и восстанавливать орган.

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