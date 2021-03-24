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Правительство выделит 12 миллиардов рублей на субсидии работодателям за найм новых сотрудников

Анна Назайкина
06:30 24.03.2021
Мера направлена на снижение напряженности на рынке труда.
Правительство выделит 12 миллиардов рублей на субсидии работодателям за найм новых сотрудников
© Фото: Константин Семенов, ТРК Звезда
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Правительство России выделит Фонду социального страхования более 12 миллиардов рублей на субсидии работодателям в размере трех МРОТ за каждого нанятого сотрудника. Целью такой финансовой поддержки является снижение напряженности на рынке труда. Об этом сообщается в перечне предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов.

«Межбюджетный трансферт бюджету Фонда социального страхования РФ на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на стимулирование найма безработных граждан в размере 12,146 млрд рублей в целях реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в том числе на субсидирование работодателей при приеме на работу в размере трех минимальных размеров оплаты труда», - приводит ТАСС выдержку из документа.

Отмечается, что данные средства были перенаправлены с помощью уменьшения бюджетных ассигнований на соцвыплаты нетрудоустроенным гражданам из-за сокращения количества россиян, признанных безработными.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что меры стимулирования найма безработных создадут условия для трудоустройства около 220 тысяч человек. Как сообщил премьер, у компаний и ИП будет возможность получить поддержку от государства, если трудоустроят неработающих, которые по состоянию 1 января этого года были на учете в центрах занятости в качестве безработных. Размер субсидии составляет три минимальные размеры оплаты труда на каждого нового работника.

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