Жителям центра России пообещали «персиковое» лето

Лето 2021 года порадует жителей европейской части России обилием солнца и умеренно теплой погодой. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, это лето можно будет назвать «оранжевым».

«Цвета аномалии температур, то есть ее отклонения от нормальных показателей, в основном оранжевого или даже персикового цвета... Эта цветовая гамма показывает, что средняя температура сезона и среднемесячные температуры будут примерно на один, а в июне и в июле - на два градуса теплее, чем положено по многолетним значениям», - сказал он в интервью Тишковец.

Синоптик добавил, что в июне ожидается нормальное количество осадков, а в июле будет наблюдаться их дефицит и большое количество солнечных дней. «Макушка лета» окажется классической и даже немного засушливой, уточнил синоптик.

При этом Тишковец подчеркнул, что пока это только предварительные прогнозы, их точность составляет 60-70%. Метеоролог отметил, что внутри температурного среза будут колебание и «от катаклизмов погоды мы никуда не денемся».

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