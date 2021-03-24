В стране и мире МЧС РФ сможет использовать видеорегистраторы при проверках ТЦ Виктория Ивашечкина Уточняется, что надзорные органы ведомства к проведению мероприятий могут привлекать экспертов и экспертные организации. © Фото: flickr Читайте нас на: С 1 июля текущего года сотрудники государственного пожарного надзора МЧС РФ смогут во время проверок противопожарного состояния объектов использовать видеорегистраторы для фиксации нарушений. «Возможность использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи при проведении контрольных мероприятий определена федеральным законом, который вступит в силу с 1 июля», - подчеркнули в пресс-службе МЧС РФ, передает ТАСС. Таким образом, инспекторы смогут использовать видеорегистраторы и вести аудиозапись проверок для фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что надзорные органы МЧС к проведению мероприятий могут привлекать также экспертов и экспертные организации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика