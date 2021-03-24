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МЧС РФ сможет использовать видеорегистраторы при проверках ТЦ

Виктория Ивашечкина
05:50 24.03.2021
Уточняется, что надзорные органы ведомства к проведению мероприятий могут привлекать экспертов и экспертные организации.
МЧС РФ сможет использовать видеорегистраторы при проверках ТЦ
© Фото: flickr
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С 1 июля текущего года сотрудники государственного пожарного надзора МЧС РФ смогут во время проверок противопожарного состояния объектов использовать видеорегистраторы для фиксации нарушений.

«Возможность использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи при проведении контрольных мероприятий определена федеральным законом, который вступит в силу с 1 июля», - подчеркнули в пресс-службе МЧС РФ, передает ТАСС.

Таким образом, инспекторы смогут использовать видеорегистраторы и вести аудиозапись проверок для фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что надзорные органы МЧС к проведению мероприятий могут привлекать также экспертов и экспертные организации.

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