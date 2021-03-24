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Снежный взрыв: кадры тренировки по защите от ледяных заторов военных инженеров ВВО

Анна Касаткина
05:37 24.03.2021
В войсках округа подготовлено более 150 противопаводковых групп и около 30 экипажей инженерно-саперных подразделений.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Тренировка сводных противопаводковых групп отдельного инженерного соединения Восточного военного округа (ВВО) состоялась в Хабаровском крае. Она прошла с соблюдением всех требований безопасности и оцеплением района взрывных работ.

На тренировке военнослужащие изучили порядок закладки тротиловых шашек, методику расчета зарядов для предотвращения ледовых заторов для защиты гидросооружений, а также особенности взрывных работ на водоемах.

В войсках ВВО подготовлено более 150 противопаводковых групп, около 30 экипажей инженерно-саперных подразделений. Для подрыва ледяных заторов уже заготовлено более 14,5 тонн взрывчатых веществ, около четырех тысяч минометных мин и 50 осколочно-фугасных авиационных бомб.

Всего для борьбы с возможными паводками на реках на востоке России подготовлено более 1200 военнослужащих, около 300 единиц автомобильной техники и 27 единиц инженерной техники.

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