В Южной Корее подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет

В Южной Корее подтвердили, что в КНДР в воскресенье провели запуск двух крылатых ракет. Такое заявление озвучил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Как передает агентство «Ренхап» со ссылкой на заявление южнокорейских военных, ракеты были запущены в сторону Желтого моря. Информацию о некоей деятельности в КНДР, касающейся ракет малого радиуса действия, ранее озвучивали в администрации США.

Ранее стало известно, что США пытаются связаться с КНДР по различным дипломатическим каналам, но до сих пор не получили от Пхеньяна ответа. По данным СМИ, США пытались связаться с Северной Кореей, чтобы обсудить ядерную программу.