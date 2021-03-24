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В России могут индексировать пенсии новой категории граждан

Виктория Ивашечкина
05:26 24.03.2021
Член Совфеда также призвал освободить данную категорию пенсионеров от уплаты взносов.
В России могут индексировать пенсии новой категории граждан
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
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Заместитель председателя палаты молодых законодателей при Совфеде Илья Ножечкин предложил вывести старших по многоквартирным домам из категории работающих пенсионеров, которым не положены индексации пенсий.

По его словам, большинство из них - это пенсионеры. Отчисления в фонд соцстрахования фактически переводит их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена, подчеркнул Ножечкин, передает «Парламентская газета».

Он также предложил внести изменения в Налоговый кодекс, а также освободить данную категорию пенсионеров от уплаты взносов. Первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин подчеркнул, что данная инициатива заслуживает внимания и поддержки.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты подготовило несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам главы ведомства Антона Котякова, правительство уже передало документ в администрацию президента.

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