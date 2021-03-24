В России могут индексировать пенсии новой категории граждан

Заместитель председателя палаты молодых законодателей при Совфеде Илья Ножечкин предложил вывести старших по многоквартирным домам из категории работающих пенсионеров, которым не положены индексации пенсий.

По его словам, большинство из них - это пенсионеры. Отчисления в фонд соцстрахования фактически переводит их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена, подчеркнул Ножечкин, передает «Парламентская газета».

Он также предложил внести изменения в Налоговый кодекс, а также освободить данную категорию пенсионеров от уплаты взносов. Первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин подчеркнул, что данная инициатива заслуживает внимания и поддержки.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты подготовило несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам главы ведомства Антона Котякова, правительство уже передало документ в администрацию президента.