Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Свирепая стихия: ураганный ветер снес крышу детского сада на Камчатке

Анна Касаткина
03:45 24.03.2021
Местные власти заверили, что средства на ремонт будут выделены в ближайшее время.
Свирепая стихия: ураганный ветер снес крышу детского сада на Камчатке
© Фото: убмр.рф
Читайте нас на:

Ураганный ветер сорвал кровельный материал с крыши детского сада в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Случившееся признано чрезвычайной ситуацией муниципального уровня.

Сильный ветер спровоцировал пришедший в регион охотоморский циклон. В ночь на 23 марта ветер сорвал с крыши здания детского сада «Березка» в селе Кавалерское кровельный материал.

«Из 600 квадратных метров покрытия повреждено 230. Необходим ремонт», - сообщили в администрации района.

Произошедшее признано ЧС муниципального уровня в границах Кавалерского сельского поселения. Этот статус позволит оперативно приступить к ремонтным работам, предотвратить дальнейшее разрушение крыши и не допустить закрытия детсада, уточнили власти. В администрации заверили, что средства на ремонт будут выделены в ближайшее время.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:36 В стране и мире
Видео
Без лицензии и с риском: как устроен «теневой» рынок нелегальных такси в России
23:30 В стране и мире
В МЧС сообщили о завершении спасательной операции из-за схода лавины под Мурманском
01:42 В стране и мире
Российские специалисты проинспектируют военный объект в Дании в рамках Венского документа
19:15 В стране и мире
СМИ: в Москве автомобиль сбил двух женщин на тротуаре
21:23 В стране и мире
Путин снял Белозерцева с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия
Популярное
Популярное
«Нужно было пригласить Байдена»: британцы восхитились Путиным на отдыхе в тайге
Видео
Назван замедляющий старение витамин
В Чернобыле зафиксировали вымирание воробьев
Тайна гигантских кораблей Калигулы: зачем Муссолини осушил священное озеро Неми
Видео
Дрессировщики рассказали, что привело к драке слонов в казанском цирке
Названы первые признаки образования тромба
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.