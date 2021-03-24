Свирепая стихия: ураганный ветер снес крышу детского сада на Камчатке
Ураганный ветер сорвал кровельный материал с крыши детского сада в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Случившееся признано чрезвычайной ситуацией муниципального уровня.
Сильный ветер спровоцировал пришедший в регион охотоморский циклон. В ночь на 23 марта ветер сорвал с крыши здания детского сада «Березка» в селе Кавалерское кровельный материал.
«Из 600 квадратных метров покрытия повреждено 230. Необходим ремонт», - сообщили в администрации района.
Произошедшее признано ЧС муниципального уровня в границах Кавалерского сельского поселения. Этот статус позволит оперативно приступить к ремонтным работам, предотвратить дальнейшее разрушение крыши и не допустить закрытия детсада, уточнили власти. В администрации заверили, что средства на ремонт будут выделены в ближайшее время.