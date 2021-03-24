Более 1500 военнослужащих одновременно десантировали на учениях в Костромской области: видео

Более 1500 военнослужащих, шесть боевых машин десанта БМД-2К-АУ и три парашютные платформы П-7 с боеприпасами для артиллерии десантировали на площадку приземления Будихино в Костромской области. В десантировании в рамках летного практического учения приняли военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

Перед этим с аэродрома Иваново-Северный один за другим в небо поднялись семь самолетов Ил-76МД с личным составом, боевыми машинами и грузовыми платформами на борту. Через полчаса после взлета самолеты, преодолев расстояние над Ивановской, Кировской и Костромской областями, зашли на боевой курс над площадкой приземления Будихино.

С высоты 2000 метров на парашютных системах специального назначения «Арбалет-2» была десантирована рота спецназа разведывательного батальона соединения. После приземления военнослужащие провели доразведку местности с целью определения возможности десантирования боевой техники, грузов и личного состава.

Спустя 15 минут три самолета Ил-76 десантировали шесть боевых машин десанта БМД-2К-АУ, общей массой около семи тонн каждая, и три грузовые платформы П-7 с боеприпасами для самоходно-артиллерийского и гаубичного дивизиона гвардейского артиллерийского полка соединения.

Вслед за техникой на парашютных системах Д-10, позволяющих десантировать личный состав в экипировке, с оружием и снаряжением, с интервалом в 0,7 секунды, было десантировано более 1500 десантников соединения.

Заместитель командира Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Александр Веремей отметил, что десантирование прошло без происшествий. По его словам, все системы, узлы и агрегаты воздушно-десантной техники сработали в штатном режиме, что позволило выполнить стоявшую перед «крылатой пехотой» задачу.