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Стройматериалы и оборудование: в Карабах прибыла девятая гуманитарная колонна миротворцев РФ

Анна Касаткина
03:00 24.03.2021
С начала режима прекращения огня миротворцы доставили в регион более тысячи тонн груза.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более 60 тонн гуманитарного груза доставила девятая колонна российского Центра гуманитарного реагирования в Нагорный Карабах. Груз предназначен для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов в Кельбаджарском районе.

Состоящая из 15 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения колонна проследовала по маршруту Степанакерт - Мадагиз - Кельбаджар. В составе груза - электрооборудование, строительное оборудование и материалы.

Всего при содействии российских миротворцев девятью колоннами автомобильной техники было перевезено более 1400 тонн гуманитарных грузов.

Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года. В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за исполнения соглашения в регионе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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