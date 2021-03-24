«Нехватка препаратов»: житель Эстонии рассказал, почему привился от COVID-19 в России

Россиянин Сергей Кесельман, постоянно проживающий в Эстонии, был вынужден вернуться в Россию для того, чтобы сделать себе прививку от коронавируса. О том, что подвигло его на этот шаг и как обстоят дела с массовой вакцинацией в Европе, мужчина подробно рассказал в беседе со «Звездой».

«Дело вот в чем. Несмотря на мой возраст, мне в ноябре 75 лет исполнится, я еще работаю и мне нужно было пораньше привиться от этой болезни. Но, к сожалению, у нас (в Эстонии - прим. ред.) очень медленно идет вакцинация. Хотя я по возрасту попадаю в группу, когда должна была быть проведена вакцинация, и некоторым моим ровесникам ее уже сделали. Но из-за того, что мы все подчинены правилам ЕС, у нас очень мало поступает вакцин... Сегодня утром читал мнение одного из наших главных врачей - Аркадия Попова - о том, что в нашем регионе (в Талине - прим. ред.) очень большое русскоязычное население и что русские хотят вакцинироваться именно российской вакциной», - поделился мужчина.

Сергей Кесельман добавил, что сам он не отказался бы сделать прививку препаратом, одобренным в Европе, однако вакцин на территории ЕС не хватает и он решил искать другие выходы.

«На сайте губернатора Ленобласти я узнал, что регион заказал большее число вакцин, учитывая желание вакцинироваться со стороны сограждан, проживающих в Эстонии. Сам я гражданин России, у которого есть постоянный вид на жительство в Эстонии. Я начал изучать этот вопрос и узнал, как мне можно приехать в Россию для вакцинации. Пересек границу, добрался до Питера и сделал прививку. Через три недели вернусь для повторной прививки», - сообщил россиянин.

Ранее газета Politico сообщила, что Германия призывает Еврокомиссию провести закупку российского препарата от COVID-19 «Спутник V» на общеевропейском уровне. По информации издания, ЕК пока не ведет переговоры с властями РФ по этому вопросу, однако не исключено, что такое обсуждение начнется в ближайшее время.