Протаранил скорую и врезался в дом: в ДТП в Самаре погибли три человека
Двух пострадавших в аварии госпитализировали.
© Видео: Ночной Патруль Самара vk © Фото: Ночной Патруль Самара vk
В Самаре произошло смертельное ДТП с участием машины скорой помощи. В стоящую неотложку врезался легковой автомобиль Volkswagen, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел вечером в среду, 24 марта, на улице Фрунзе. По предварительным данным, водитель машины каршеринга сначала протаранил скорую помощь, а затем снес дорожное ограждение и врезался в дом.
«В результате ДТП скончались водитель и два пассажира легковушки», - цитирует сообщение полиции РИА Новости.
Еще два пассажира легкового автомобиля госпитализированы бригадой скорой помощи в больницу.
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