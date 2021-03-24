Протаранил скорую и врезался в дом: в ДТП в Самаре погибли три человека

В Самаре произошло смертельное ДТП с участием машины скорой помощи. В стоящую неотложку врезался легковой автомобиль Volkswagen, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел вечером в среду, 24 марта, на улице Фрунзе. По предварительным данным, водитель машины каршеринга сначала протаранил скорую помощь, а затем снес дорожное ограждение и врезался в дом.

«В результате ДТП скончались водитель и два пассажира легковушки», - цитирует сообщение полиции РИА Новости.

Еще два пассажира легкового автомобиля госпитализированы бригадой скорой помощи в больницу.