СМИ: Германия призвала ЕК закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне

Германия призывает Еврокомиссию (ЕК) провести закупку российского препарата от COVID-19 «Спутник V» на общеевропейском уровне. Об этом пишет Politico, ссылаясь на представителя немецкой администрации.

«Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру приобретения "Спутника V". В настоящий момент мы видим, что ЕК находится в процессе запуска данной процедуры», - приводит издание слова чиновника.

В материале отмечается, что собеседник издания выразил надежду на то, что процесс подготовки закупки вакцины начнется уже сейчас.

«Мы бы сочли правильным, если бы переговоры стартовали безотлагательно», - подчеркнул представитель немецкой администрации.

В заключение он сообщил, что ЕК пока не начала переговоры с российскими властями о возможной закупке «Спутника V», но допустил, что это обсуждение может начаться в ближайшем будущем.

По мнению авторов публикации, собеседник издания мог иметь в виду саммит глав государств и правительств ЕС, который должен состояться в режиме видеоконференции 25-26 марта.