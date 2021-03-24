Мартовские причуды: как природные аномалии парализовали жизнь в ряде регионов России

На трассе Бийск - Барнаул сегодня утром движение было сильно затруднено. Этому способствовали неблагоприятные погодные условия: нулевая видимость, метель, гололед. В итоге сильный ветер даже развернул и уложил огромную фуру поперек дороги.

Профлисты, словно картон, слетели с крыш в Комсомольск-на-Амуре. Сорванная металлическая кровля обрушилась на припаркованные автомобили. Владельцам теперь предстоит недешевый ремонт.

Мощная гроза с мокрым снегом и градом напугала жителей Читы. По словам синоптиков, столь серьезная погодная аномалия происходит раз в 10 лет.

А в Рутульском районе Дагестана с гор сошла лавина. Обошлось без жертв, но мощным потоком снега унесло несколько автомобилей. А еще девять населенных пунктов и две погранзаставы остались без транспортного сообщения. Сейчас сугробы разгребают дорожные службы и сотрудники МЧС. Учитывая объем работ, открыть дорогу планируют только завтра.

Спасатели пришли на помощь и водителям в Северной Осетии. А из-за погодных условий в соседней Грузии оказался закрыт проезд по военно-грузинской дороге. Неблагоприятный прогноз в регионе синоптики дают на несколько дней. На пропускном пункте скопилась огромная очередь - уже несколько сотен большегрузов. Горячим питанием водителей обеспечивают сотрудники МЧС РФ.

В Краснодарском крае выручать пришлось водителя и пассажира «Газели». Машину снесло течением. Из-за обильных осадков произошел разлив горных рек. Людей эвакуировали при помощи альпинистского снаряжения.

В республике Адыгея выпавший снег порвал электрические провода. Ремонтные бригады сейчас восстанавливают электроснабжение.

Не дожидаясь помощи коммунальщиков и милостей от природы житель Барнаула выручает соседей. Собственный внедорожник он переоборудовал в снегоуборочную технику. В Бийске некий мужчина на личном автомобиле «УАЗ» тоже был неоднократно замечен на уборке снега.

Впрочем, есть и положительные моменты: жители Краснодара делятся в Сети красивыми роликами про неожиданный мартовский снег.