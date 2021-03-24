Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мартовские причуды: как природные аномалии парализовали жизнь в ряде регионов России

Павел Кольцов
22:19 24.03.2021
Буйство стихии вызвало обрыв электросетей, уничтожило автомобили и парализовало дорожное движение. .
Мартовские причуды: как природные аномалии парализовали жизнь в ряде регионов России
© Фото: none
none
Читайте нас на:

На трассе Бийск - Барнаул сегодня утром движение было сильно затруднено. Этому способствовали неблагоприятные погодные условия: нулевая видимость, метель, гололед. В итоге сильный ветер даже развернул и уложил огромную фуру поперек дороги.

Профлисты, словно картон, слетели с крыш в Комсомольск-на-Амуре. Сорванная металлическая кровля обрушилась на припаркованные автомобили. Владельцам теперь предстоит недешевый ремонт.

Мощная гроза с мокрым снегом и градом напугала жителей Читы. По словам синоптиков, столь серьезная погодная аномалия происходит раз в 10 лет.

А в Рутульском районе Дагестана с гор сошла лавина. Обошлось без жертв, но мощным потоком снега унесло несколько автомобилей. А еще девять населенных пунктов и две погранзаставы остались без транспортного сообщения. Сейчас сугробы разгребают дорожные службы и сотрудники МЧС. Учитывая объем работ, открыть дорогу планируют только завтра.

Спасатели пришли на помощь и водителям в Северной Осетии. А из-за погодных условий в соседней Грузии оказался закрыт проезд по военно-грузинской дороге. Неблагоприятный прогноз в регионе синоптики дают на несколько дней. На пропускном пункте скопилась огромная очередь - уже несколько сотен большегрузов. Горячим питанием водителей обеспечивают сотрудники МЧС РФ.

В Краснодарском крае выручать пришлось водителя и пассажира «Газели». Машину снесло течением. Из-за обильных осадков произошел разлив горных рек. Людей эвакуировали при помощи альпинистского снаряжения.

В республике Адыгея выпавший снег порвал электрические провода. Ремонтные бригады сейчас восстанавливают электроснабжение.

Не дожидаясь помощи коммунальщиков и милостей от природы житель Барнаула выручает соседей. Собственный внедорожник он переоборудовал в снегоуборочную технику. В Бийске некий мужчина на личном автомобиле «УАЗ» тоже был неоднократно замечен на уборке снега.

Впрочем, есть и положительные моменты: жители Краснодара делятся в Сети красивыми роликами про неожиданный мартовский снег.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:42 В стране и мире
Видео
Маленькое условие большой победы: почему только массовая вакцинация позволит справиться с пандемией COVID-19
19:34 Армия
Видео
Дождь, туман и грязь: в каких условиях проходит подготовка модифицированных Т-72Б3 и Т-90 к «Танковому биатлону»
18:26 Армия
В Минобороны объяснили отмену старого приказа о рассекречивании документов ВОВ
21:07 Армия
Видео
Сборник рассказов Сергея Шойгу номинирован на две литературные премии
17:11 В стране и мире
Видео
«Не сработали тормоза»: подозреваемый в смертельном ДТП в Москве объяснил причины аварии
Популярное
Популярное
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
«Байден даже не смог бы забраться в машину»: китайцы восхитились ловкостью Путина при управлении вездеходом в тайге
Самолет МС-21 прилетел в Архангельск для прохождения испытаний на обледенение
В недрах Земли оказалась скрыта древняя планета
Видео
Шалость не удалась: в Москве задержаны угнавшие ради шутки иномарку пранкеры
Генетики нашли способ отучить комаров пить человеческую кровь
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.