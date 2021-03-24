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Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын

Иван Линдеманн
21:40 24.03.2021
Виталий Никифоров стал популярным после опроса для местного телевидения на тему любви. Отвечая корреспонденту, 70-летний мужчина цитировал The Beatles и говорил на французском.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Житель Калининграда случайно узнал в дворнике-полиглоте из Томска, который стал популярным после ролика на День всех влюбленных, своего отца. Увлекательной историей капитан дальнего плавания Дмитрий Никифоров поделился с телеканалом «Звезда».

«Ситуация развивалась стремительнейшим образом. Тетушка в Карелии, просматривая утренние новости, нечаянно увидела этот ролик, тоже узнала моего папу, хотя, как и я, 40 лет его не видела, позвонила моей маме в Калининград, скинула ролик этот, мама позвонила мне и сказала: "Приходи, есть для тебя подарок". Я пришел, показала. У нее руки трясутся, речь сбивчивая. Сразу, конечно же, не осознал», - рассказал мужчина.

Дмитрий сообщил, что искал отца 40 лет. Но все его попытки были тщетны.

«После просмотра ролика план, конечно, был осень простой - позвонить, написать корреспонденту, который брал интервью», - рассказал калининградец.

Мужчина заявил, что ему удалось поговорить с отцом по телефону. Беседа длилась около 10 минут. За это время родственники кратко успели рассказать друг другу о жизни.

© Личный архив Дмитрия Никифорова

Виталий Никифоров стал популярным после опроса для местного телевидения на тему любви. Отвечая корреспонденту, 70-летний мужчина цитировал The Beatles и говорил на французском. Позднее стало известно, что много лет назад он развелся с женой. Сейчас Никифоров живет при храме и проходит реабилитацию от алкогольной зависимости.

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