Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын

Житель Калининграда случайно узнал в дворнике-полиглоте из Томска, который стал популярным после ролика на День всех влюбленных, своего отца. Увлекательной историей капитан дальнего плавания Дмитрий Никифоров поделился с телеканалом «Звезда».

«Ситуация развивалась стремительнейшим образом. Тетушка в Карелии, просматривая утренние новости, нечаянно увидела этот ролик, тоже узнала моего папу, хотя, как и я, 40 лет его не видела, позвонила моей маме в Калининград, скинула ролик этот, мама позвонила мне и сказала: "Приходи, есть для тебя подарок". Я пришел, показала. У нее руки трясутся, речь сбивчивая. Сразу, конечно же, не осознал», - рассказал мужчина.

Дмитрий сообщил, что искал отца 40 лет. Но все его попытки были тщетны.

«После просмотра ролика план, конечно, был осень простой - позвонить, написать корреспонденту, который брал интервью», - рассказал калининградец.

Мужчина заявил, что ему удалось поговорить с отцом по телефону. Беседа длилась около 10 минут. За это время родственники кратко успели рассказать друг другу о жизни.