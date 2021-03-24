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Министерство обороны РФ вручило премии в области культуры и искусства

Роман Захаров
19:50 24.03.2021
Премий российского оборонного ведомства в различных номинациях удостоились Сергей Безруков, Аркадий Мамонтов, Игорь Бутман, Лариса Голубкина, Захар Прилепин, творческий коллектив ансамбля Черноморского флота, сотрудники Центрального музея Вооруженных сил РФ и многие другие.
Министерство обороны РФ вручило премии в области культуры и искусства
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министерство обороны РФ вручило премии в области культуры и искусства за 2019 и 2020 годы. Юбилейная, пятая церемония награждения лауреатов состоялась в Центральном академическом театре российской армии.

«Стоя на этой сцене, хочу поблагодарить тех, кто вместе с нами возрождал былое величие военной культуры, творчества и искусства. За это время восстановлены ансамбли и творческие коллективы в родах и видах войск, в военных округах. И самое главное, что все это время с нами те, кто сегодня выйдет на эту сцену», - сказал на открытии мероприятия министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Из рук главы МО РФ награду за вклад в развитие военно-патриотической темы в культуре получил народный артист России Сергей Безруков.

Премий российского оборонного ведомства в различных номинациях также удостоились журналист Аркадий Мамонтов, саксофонист Игорь Бутман, артистка театра Лариса Голубкина, писатель Захар Прилепин, творческий коллектив ансамбля Черноморского флота, сотрудники Центрального музея Вооруженных сил РФ и многие другие.

Премия в области армейской культуры была учреждена по решению Сергея Шойгу. Попробовать свои силы в литературе, музыке, живописи, театральном творчестве может абсолютно любой человек. Выдвижение кандидатов на конкурс проводится по ходатайству заместителя министра обороны, органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов, органов местного самоуправления, общественных и других организаций.

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