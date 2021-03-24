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Раненый ополченец заявил о работе иностранных СМИ и снайперов в Донбассе

Владимир Расходчиков
22:05 24.03.2021
Проходящий лечение после подрыва на мине сержант народной милиции ЛНР рассказал об иностранном вмешательстве в конфликт на Донбассе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Провокации, совершаемые украинскими радикалами на территории линии соприкосновения в ДНР и ЛНР, необходимы Киеву для предоставления выгодной картинки иностранным журналистам. Об этом в студии ток-шоу «Открытый эфир» рассказал сержант народной милиции ЛНР Евгений Косенков, завершающий в данный момент лечение в Москве после подрыва на мине. 

«Заграничные журналисты для нас не впервой, о них мы слышим, можно сказать, каждые полгода. Они приезжают туда только за одним - чтобы заснять, как мы якобы первые начинаем обстрелы. Азовцы*, Правый сектор* (запрещенные на территории РФ организации, прим. ред.) - они как раз таки и начинают обстрелы, провоцируя нас, чтоб мы отвечали. А журналисты сразу включают камеры и пошел у них процесс», - объяснил ополченец.

Евгений Косенков также прокомментировал убийство гражданского в поселке Александровка Донецкой области, по информации репортера ВГТРК Александра Сладкова, погибшему был 71 год, причиной смерти стало точное попадание пули в глаз. Выстрел был произведен с расстояния примерно 300 метров, при этом позиции ВСУ находятся в нескольких километрах от места преступления. Ополченец заявил, что данное преступление похоже на дело рук иностранного снайпера. 

«По характеру убийства я склонен больше к версии, что это был кто-то из заморских снайперов. Любой может, но в основном туда американцев присылают. ВСУ так не стреляют», - объяснил сержант народной милиции ЛНР.

Евгений Косянков поехал добровольцем на Донбасс, когда ему было 23 года, 6 лет назад. Там он вступил в донбасское ополчение и стал сержантом народной милиции ЛНР. Во время боев подорвался на мине и потерял обе ноги. После долгого лечения Евгений все еще остается в строю и собирается возвращаться на Донбасс. О его судьбе продюсер и оператор Роман Разум снял фильм «Повесть о настоящем человеке. Наши дни».

*Азов, Правый сектор - запрещенные на территории РФ террористические организации.

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