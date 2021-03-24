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Дождь, туман и грязь: в каких условиях проходит подготовка модифицированных Т-72Б3 и Т-90 к «Танковому биатлону»

Иван Линдеманн
Диана Сирази
19:34 24.03.2021
Мишени имитируют не только вражескую бронетехнику, но и вертолеты. Попасть точно в цель получается не у всех - идут на штрафной круг.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне Прудбой под Волгоградом, ныряя в глубокие рвы и взлетая на косогорах, выясняют отношения модифицированные Т-72Б3 и Т-90. Организаторы отборочного этапа «Танкового биатлона» пошли на эксперимент и дали возможность выйти на трассу экипажам разных боевых машин, а заодно сравнить характеристики.

«Противотанковый ров - один из самых зрелищных этапов испытаний. Сюда танки буквально влетают на скорости. Для победы важна каждая секунда», - рассказала военный корреспондент «Звезды» Диана Сирази.

Многотонная машина искусно маневрирует и покоряет песчаные насыпи, а после уничтожает цели условного противника, которые находятся на расстоянии более двух километров. Мишени имитируют не только вражескую бронетехнику, но и вертолеты. Попасть точно в цель получается не у всех - идут на штрафной круг. После заезда командир Антон Старостин подбадривает свой экипаж, а нам рассказывает, сколько сил пришлось приложить, чтобы оказаться здесь.

«Занимались по 8 часов в день с утра до обеда, с обеда до вечера. «Сложно, конечно. От людей все зависит, от их старания, умения, от знания техники», - объяснил командир танка Антон Старостин.

Сложно еще потому, что сам полигон Прудбой подкидывает дополнительные испытания - климатические. Летом здесь изнуряющая жара, а в марте можно ждать, чего угодно. На второй день конкурса - снег с дождем, туман застилает горизонт. Механик-водитель Алексей Крышков с волнением готовит танк к заезду - протирает триплекс и прицелы.

«Погода ужасная, очень тяжело, дождь, туман. Грязь, как вы видите, лужи», - поделился механик-водитель Алексей Крышков.

Но танки не боятся непогоды. На такой технике не страшна грязь и съемочной группе телеканала «Звезда».  Ей разрешают проехать по директрисе полигона вместе с участниками.

«Дождь, ветер, туман. Танки соревнуются в любую погоду. Каждый экипаж должен пройти три круга, доказывая свое мастерство. Мне очень страшно, здесь тесно и трясет. Но какой же адреналин», - рассказала Диана Сирази, которая проехала на танке.

В этом году впервые на трассу вышел и танк Т-90. До этого в биатлоне всегда участвовал лишь Т-72Б3. В этот раз на окружном конкурсе «Танковый биатлон» -  более 100 военнослужащих. И у всех одна задача - показать свое мастерство и доказать, что именно он достоин представлять ЮВО на Всеармейском этапе.

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