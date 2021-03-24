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Уникальные авиатренажеры, «умные» камеры, новейшие электромобили: как прошел первый день работы форум-выставки «Госзаказ»

Алексей Дегтярев
19:03 24.03.2021
Во время мероприятия вице-премьер РФ Юрий Борисов высоко оценил перспективы российской промышленности.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В условиях новых санкций США вопросы импортозамещения в России первостепенны. Такое заявление сегодня на открытии форум-выставки «Госзаказ» сделал вице-премьер Юрий Борисов.

Он подчеркнул, что американцы без предупреждения могут разорвать ряд контрактов. И чтобы обезопасить себя, по мнению вице-премьера, необходимо отказываться  от западных товаров и услуг.

«Конечно для нас вопросы импортозамещения абсолютно выходят на первый уровень. Чем быстрее мы этим займемся и обезопасим себя в критических направлениях, тем устойчивей будем ко всем этим санкциям», - сказал Борисов.

Вице-премьеру показали новейшие разработки в технике и медицине. Отдельного внимания заслужили стенды корпораций «Алмаз-Антей» и «Росатом». Их медицинские аппараты не имеют аналогов в России.

Борисова заинтересовал газовый российский анализатор. В целом, «Ростех» представил целую линейку своей продукции, в том числе и энергетические станции. Были показаны также модульная и передвижная станции, которые могут решить энергетическую проблему в любом удаленном уголке страны.

Гости не обошли своим внимание и системы безопасности, представленные «Ростехом». Камеры не просто считывают параметры тех, кто когда-то попадал в объектив, но запоминают и могут отследить по карте всех, кого когда-либо снимали.

Кроме высоких цифровых технологий наши производители продемонстрировали и успехи в машиностроении. Например, отечественный реанимобиль на базе «Лады». Или новейший электромобиль «Муравей» - для спасателей и полиции.

Порадовали и авиастроители. КБ «Сухой» представил российский виртуальный тренажер для пилотов истребителей Су-35. На этом тренажере летчики работают с информационно управляющим полем кабины. К примеру, можно дотянуться до приборной панели, посмотреть где и что находится, и разобраться, как с этим взаимодействовать. Можно также совершать маневры и даже заглянуть за борт.

Кстати, немалая часть технологий, которые сегодня позволяют успешно развиваться российской промышленности, перекочевала именно из военных разработок. На выставке в целом достаточно широко представлены предприятия ОПК и космической индустрии. Здесь можно увидеть, как еще вчерашние разработки служат в мирных целях. Например, радиолокационная станция «Сова» сейчас используется, как охранная система, которая может обнаружить не только автомобиль приближающийся к объекту, но и беспилотник.

Исследуя экспозицию заместитель председателя правительства отметил рост здоровой конкуренции на отечественном рынке. И подчеркнул, что контролировать эту область будет теперь легче, поскольку правительство уже внесло новые поправки в закон о госзакупках.

«Закон требует мониторинга ситуации, которая на торговых площадках всех уровней должна обеспечиваться в реальном масштабе времени. Нужно следить за всеми торгами, как выполняются требования обратного квотирования», - объяснил Юрий Борисов.

В целом, только за прошлый год через систему госзакупок прошло более 45 триллионов рублей. Контроль в этой области осуществляет федеральное казначейство. И сегодняшнее мероприятие показало, что российская промышленность способна заменить большую часть западной продукции в обеспечении государства.

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