В стране и мире Зеленский одобрил стратегию по «возвращению» Крыма Иван Линдеманн Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера. © Фото: zelenskiy95, Facebook Читайте нас на: Владимир Зеленский утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента Украины. «Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма», - уточняется в документе. Кроме того, стратегия определяет приоритеты Украины по защите прав и свобод человека в Крыму. План реализации документа поручено разработать украинскому правительству. Напомним, что Крым вернулся в состав России после референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За это проголосовали 96,77% избирателей в республике и 95,6% - в Севастополе. Киев по-прежнему считает полуостров своей территорией. Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма закрыт окончательно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика