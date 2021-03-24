Армия В Минобороны объяснили отмену старого приказа о рассекречивании документов ВОВ Андрей Аркадьев В настоящее время в Министерстве обороны идет работа по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и наполнению обобщенных банков данных «Память народа», «Подвиг народа» и «Мемориал». © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Минобороны прокомментировали сообщения ряда СМИ об отмене приказов министра обороны РФ по рассекречиванию документов периода ВОВ. «Отмена нормативных актов Минобороны России, касающихся рассекречивания архивных документов периода Великой Отечественной войны, обусловлена введением в действие нового приказа министра обороны Российской Федерации, существенно расширяющего временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов уже Второй мировой войны», - говорится в сообщении. В настоящее время в Министерстве обороны идет работа по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и наполнению обобщенных банков данных «Память народа», «Подвиг народа» и «Мемориал». Она организована в соответствии с новым приказом министра обороны Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 589 «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота периода Второй мировой войны». © Минобороны России В связи с регистрацией нового документа в Минюсте России приказы министра обороны Российской Федерации от 8 мая 2007 г. №181 «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и от 30 мая 2009 г. № 492 «О внесении изменений в приказ министра обороны Российской Федерации от 8 мая 2007 г. №181» были отменены как утратившие свою актуальность. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика