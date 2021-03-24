«Помогать патриотическому настрою»: Безруков о премии МО в области культуры и искусства

На главной сцене Центрального театра Российской армии началась церемония награждения лауреатов премии Министерства обороны в области культуры и искусства. Она учреждена главой военного ведомства Сергеем Шойгу в 2015 году.

В зале присутствует руководство Минобороны, много известных лиц - писатели, актеры, музыканты, журналисты. По традиции начался вечер с приветственного слова главы военного ведомства, который обратился ко всем собравшимся.

Премия состоит из девяти номинаций. Но сегодня на сцену выйдут лауреаты 18 номинаций, всего чуть больше 40 человек, потому что в прошлом году из-за пандемии церемония не состоялась. В этом году она двойная - за 2019 и 2020 годы. Вручается премия за наиболее выдающиеся результаты и за развитие патриотизма в стране.

Традиционно лауреатами становятся очень достойные люди, и их фамилии известны всей стране, да и за ее пределами. Первую из наград - за вклад в развитие культуры - вручает лично Сергей Шойгу. И сегодня из рук министра ее получили народный артист России Сергей Безруков и музыкант, народный артист СССР Юрий Башмет.

«Искусство сейчас может каким-то образом помогать настоящему патриотическому настрою, без всяких громких фраз», - отметил Безруков.

В этом году также среди награжденных - Игорь Бутман, Василий Нестеренко, Даши Намдаков, Лариса Голубкина, ведущий программы «Морской бой» на телеканале «Звезда» Александр Олешко. Премию он получает именно за это интеллектуальное шоу.

В номинации «Изобразительное искусство» награду получил Игорь Нестеренко - он трудился над созданием внутреннего убранства Главного храма Вооруженных сил. И действительно, роспись храма не может оставить равнодушными, так же как и работы известного скульптора Даши Намдакова, их можно увидеть на территории этого собора - памятник Матерям победителей создан им.