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Шойгу встретился с одним из победителей «Лидеров России»

Андрей Аркадьев
17:40 24.03.2021
Встреча состоялась в среду в здании Национального центра управления обороной РФ на Фрунзенской набережной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в качестве наставника провел первую встречу с одним из победителей третьего сезона конкурса «Лидеры России» - первым заместителем директора ЗАО «Специальное конструкторское бюро» Виктором Калининым, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на встрече, в частности, обсуждался проект цифровой экосистемы, предлагаемый Калининым. Основная идея проекта заключается в создании виртуальных моделей вооружений, военной и специальной техники, которые будут «эксплуатироваться» в виртуальной реальности параллельно с действительными образцами техники. По задумке автора предложения, программа позволит в том числе упреждать различные отказы вооружений.

Также министр обороны РФ поинтересовался состоянием дел ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и стоящими перед коллективом предприятия целями и задачами.

По итогам встречи были определены направления деятельности военного ведомства, в рамках которых Калинин сможет получить уникальный опыт работы в системе государственного управления.

«Лидеры России» - флагманский проект открытой платформы «Россия - страна возможностей», задача которого - создать социальные лифты для активных граждан страны. Конкурс нацелен на выявление сильных управленцев и обеспечение им возможностей для реализации.

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