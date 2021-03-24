Госдума отклонила проекты об индексации пенсий работающим пенсионерам

Депутаты ГД РФ на пленарном заседании в среду, 24 марта, отклонили три законопроекта от оппозиции, согласно которым предполагалось возвращение индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

В России с 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совфеде неоднократно звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими доходами, но положительного решения по этому вопросу вынесено так и не было. Как утверждает бывший руководитель ПФР Антон Дроздов, на индексацию пенсий для упомянутой категории граждан в прошлом году понадобилось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег в бюджете, по его словам, нет.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты подготовило несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Перед этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в настоящее время правительство ищет источники финансирования для этих целей. Она подчеркнула, что главная задача - найти средства для бесперебойной ежегодной индексации.