Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госдума отклонила проекты об индексации пенсий работающим пенсионерам

Роман Захаров
17:00 24.03.2021
Ранее в парламент поступило три документа от оппозиции, предполагавших возвращение в РФ индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Госдума отклонила проекты об индексации пенсий работающим пенсионерам
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Депутаты ГД РФ на пленарном заседании в среду, 24 марта, отклонили три законопроекта от оппозиции, согласно которым предполагалось возвращение индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.  

В России с 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совфеде неоднократно звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими доходами, но положительного решения по этому вопросу вынесено так и не было. Как утверждает бывший руководитель ПФР Антон Дроздов, на индексацию пенсий для упомянутой категории граждан в прошлом году понадобилось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег в бюджете, по его словам, нет.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты подготовило несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам.  Перед этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в настоящее время правительство ищет источники финансирования для этих целей. Она подчеркнула, что главная задача - найти средства для бесперебойной ежегодной индексации

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:11 В стране и мире
Видео
«Не сработали тормоза»: подозреваемый в смертельном ДТП в Москве объяснил причины аварии
14:55 ОПК
Первый российский электросамолет покажут на МАКС-2021
16:46 Эксклюзив
Видео
Пакеты с мусором и посуда с гнилой едой: жуткие кадры из подмосковного дома, где жила «девочка-маугли»
13:38 Армия
Видео
Замминистра обороны РФ Фомин встретился с послом Финляндии
13:23 ОПК
Видео
Борисов заявил, что новые санкции США могут затронуть авиаотрасль
Популярное
Популярное
«Байден даже не смог бы забраться в машину»: китайцы восхитились ловкостью Путина при управлении вездеходом в тайге
Самолет МС-21 прилетел в Архангельск для прохождения испытаний на обледенение
В недрах Земли оказалась скрыта древняя планета
Видео
Назван замедляющий старение витамин
Видео
Шалость не удалась: в Москве задержаны угнавшие ради шутки иномарку пранкеры
Генетики нашли способ отучить комаров пить человеческую кровь
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.