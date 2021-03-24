Мэр Майкопа задержан по подозрению в вымогательстве

Мэр Майкопа Андрей Гетманов задержан по подозрению в вымогательстве. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Республике Адыгея.

«В отношении главы администрации МО "Город Майкоп" возбуждено уголовное дело по факту вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК РФ). В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», - информирует пресс-служба ведомства.

Гетманова избрали руководителем Майкопа в феврале 2018 года. До этого он служил на космодроме Байконур, а после был депутатом Государственного совета Адыгеи.