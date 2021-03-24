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Начальник политуправления ВС Сирии: США затягивают войну во имя собственных интересов

Иван Петров
16:32 24.03.2021
Кроме того, он рассказал о роли российских ВКС, действия которых помогли изгнать террористов и восстановить цивилизацию на ранее оккупированных территориях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: The U.S. Army
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Начальник политуправления Вооруженных сил Сирии Хасн Али Сулейман рассказал об агрессивной и корыстной политике США и помощи ВКС России в стабилизации ситуации в этой ближневосточной стране. Он сделал это на совместном российско-сирийском брифинге в Дамаске. 

«Поскольку Сирия, взаимодействуя со своими союзниками, смогла преодолеть самые тяжелые этапы войны, международные представители начали поддерживать террористов, вводя экономические санкции под различными предлогами, с целью заставить сирийский народ голодать в тяжелое время распространения COVID-19. Это указывает на то, что США и их союзники хотят продлить войну в Сирии для своих интересов (незаконно присваивать себе природные богатства Сирии)», - отметил Хасн Али Сулейман. 

Вспомнил начальник политического управления и о роли России в стабилизации обстановки в регионе.

«Сирийская Арабская армия при помощи российских ВКС смогла уничтожить большую часть КП, складов с оружием и боеприпасами и военной техники террористов», - сказал Сулейман.

Он добавил, что это позволило сотням тысяч беженцев вернуться в избранные места проживания, что, в свою очередь, помогло экономическому восстановлению региона и позволило возобновить цивилизованный уклад жизни - возобновить работу больниц, школ и прочих центров. Теперь в таких местах вновь обеспечиваются основные потребности граждан. 

  

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