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Путин изменил возрастные ограничения для назначенных президентом госслужащих

Роман Захаров
16:21 24.03.2021
Служащему, который достиг предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и занимает руководствующую должность высшей группы должностей, срок службы продлевается до 70 лет.
Путин изменил возрастные ограничения для назначенных президентом госслужащих
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, снимающий ограничения для назначенных главой государства государственных служащих. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно подписанному закону, гражданскому служащему, который достиг предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и занимает руководствующую должность высшей группы должностей, срок службы продлевается до 70 лет. Ранее этот возраст составлял 65 лет.

При этом в документе подчеркивается, что в некоторых исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется.

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