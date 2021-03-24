Путин изменил возрастные ограничения для назначенных президентом госслужащих

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, снимающий ограничения для назначенных главой государства государственных служащих. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно подписанному закону, гражданскому служащему, который достиг предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и занимает руководствующую должность высшей группы должностей, срок службы продлевается до 70 лет. Ранее этот возраст составлял 65 лет.

При этом в документе подчеркивается, что в некоторых исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется.